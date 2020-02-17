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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Сегодня в УКХ города Орла прошла спецоперация. Что искали?
- У нас товар - у вас купец. Орловщина сегодня презентовала свой потенциал на крупнейшей международной выставке.
- Модернизация и обновление пришло к коммунальщикам. Поможет ли это сделать дороги Орла чище и безопаснее?
- Спилить нельзя оставить! Где хотят поставить запятую в этом вопросе жители Приборостроительной? И что делать, если сухостой угрожает жизни?
- Орловец и две собаки стали чемпионами России по снежным дисциплинам ездового спорта.
Вести-Орёл
17 февраля 2020 года