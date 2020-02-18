В Орле пройдет конкурс «Сударыня Масленица»

Оценят самую лучшую куклу-чучело.

Соорудить свое чучело предлагают воспитанникам учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования в возрасте от 3 до 18 лет (включительно). Кукла-участница должна быть не менее 1,2 метра. Её одеяние и каркас можно соорудить из любых материалов. Главная задача — сохранить верность традициям.



Итоги конкурса подведут 1 марта в Детском парке. Все участники получат грамоты за участие. Победителей и призёров также ожидают памятные призы.