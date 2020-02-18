Орёлстат ищет переписчиков для Всероссийской переписи населения Приглашают активных и коммуникабельных людей для работы переписчиком счётного участка во время Всероссийской переписи населения.





Трудовые отношения будут оформляться на условиях гражданско-правового договора. Срок привлечения составит один месяц — октябрь 2020 года.



Всероссийская перепись населения в этот раз перейдёт на новый формат: каждый житель страны сможет самостоятельно в режиме on-line внести о себе сведения с помощью портала «Госуслуги» . Но останутся люди, у которой не будет возможности воспользоваться Интернетом. Им в помощь предоставят переписчиков. Требования к соискателям: образование не ниже среднего профессионального, знание ПК и планшетного компьютера.

пер. Воскресенский, 24, каб. 110 и 107 , по телефонам (4862) 55-24-86; (4862) 42-74-57. Резюме принимаются на адрес электронной почты За информацией необходимо обращаться по адресу, по телефонам (4862); (4862). Резюме принимаются на адрес электронной почты naselen@orel.gks.ru





Орловское Информбюро

18 февраля 2020 года



