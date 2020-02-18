Сегодня родители будущих выпускников сядут за парты и сдадут экзамен по истории

Проверить знания по этому предмету также смогут чиновники, депутаты, общественные деятели, журналисты. Орёл присоединится к Всероссийской акции.

Все желающие смогут изучить каждый этап процедуры – от прохождения рамки металлодетектора до получения результата. Акция проводится для того, чтобы взрослые смогли убедиться – ЕГЭ не такое страшное, как кажется. На подготовку дадут час. После проверят и объявят баллы.

В Орле экзамен для взрослых пройдет на базе Регионального центра оценки качества образования и в лицее № 40.