Сегодня родители будущих выпускников сядут за парты и сдадут экзамен по истории

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Сегодня родители будущих выпускников сядут за парты и сдадут экзамен по историиПроверить знания по этому предмету также смогут чиновники, депутаты, общественные деятели, журналисты. Орёл присоединится к Всероссийской акции.
Все желающие смогут изучить каждый этап процедуры – от прохождения рамки металлодетектора до получения результата. Акция проводится для того, чтобы взрослые смогли убедиться – ЕГЭ не такое страшное, как кажется. На подготовку дадут час. После проверят и объявят баллы.
В Орле экзамен для взрослых пройдет на базе Регионального центра оценки качества образования и в лицее № 40.
Мария Семак
18 февраля 2020 года