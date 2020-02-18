Лучшие изобретатели Орловщины получат премии губернатора В регионе стартовал конкурс «Новатор года». Заявки принимают до 2 марта.





В этом году победителей выберут среди конструкторов, технологов, рационализаторов и специалистов в сфере информационных технологий. Оценивать участников будут по результатам деятельности в минувшем году. Имена огласят летом. Размер премии – 20 тысяч рублей.



Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 2 марта 2020 года Департаментом промышленности и торговли Орловской области по адресу: г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70, каб. 203 , тел. (4862) 542-373, 544-547.



Подробная информация об условия конкурса – на портале Орловской области.





Мария Семак

18 февраля 2020 года



