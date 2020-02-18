Овощи и фрукты – под строгим контролем Роспотребнадзора В 2019 году специалисты орловского ведомства изучили больше 670 проб.





Специалисты проверяли овощи и фрукты на наличие нитратов, пестицидов, токсичных элементов и генно-модифицированных организмов. Продуктов с ГМО не обнаружено, а вот в 17 пробах количество нитратов превышало нормативы. В Роспотребнадзоре напоминают, что покупать овощи и фрукту нужно только на официальных рынках и в магазинах.





Мария Семак

18 февраля 2020 года



