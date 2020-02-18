На Орловщине восстановят леса Орловщина входит в число малолесных регионов России. Леса занимают 8% от общей площади территории. В рамках национального проекта «Экология» статистику будут менять.





За восстановление и сохранение зелёных легких отвечает региональный проект «Сохранение лесов». В 2020 году площадь лесовосстановления увеличат на 63 гектара. Для этого заготовлены необходимые семена. На посадку будут выделены бюджетные средства почти 19 миллионов рублей. Из них 14 миллионов потратят на специализированную технику.





Анна Вайсергисер

18 февраля 2020 года



