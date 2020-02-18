В этом году по программе капремонта на Орловщине должны отремонтировать 200 крыш и почти 190 многоквартирных домов

Насколько эти планы реальны, обсуждали на комитете облсовета по вопросам ЖКХ.



Деньги на проведение этих работ у регоператора есть, дело могут серьезно затормозить неактивные жители. Не всегда удается провести общие собрания жильцов, а это откладывает начало работ как минимум на 3 месяца - до принятия решения органом местного самоуправления. Еще один камень преткновения - нехватка подрядных организаций. Как сообщила директор региональный фонда капремонта Ольга Павлова, в реестре находится 180 квалифицированных подрядных организаций, но по факту работает около 12. А для реализации всех объемов по капитальному ремонту необходимо не менее 30, - отметила Павлова.



Еще одна тема, которая вызвала бурное обсуждение,- передача бывшего в употреблении общественного транспорта из столицы. К нам должны придти 50 автобусов большой вместимости. Депутаты выразили недоверие к их техническому состоянию. Однако чиновники заверили: весь транспорт проверен и находится в хорошем состоянии.





Оксана Гранн

18 февраля 2020 года



