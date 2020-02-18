Орловские инспекторы ГИБДД получили новые автомобили В помощь дорожным инспекторам поступили 20 машин.





Большинство - легковые «Шкоды», кроме этого три автомобиля на базе УАЗа Патриот с повышенной проходимостью. Машины орловским инспекторам выделило МВД в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 15 автомобилей поступят в дорожно-патрульную службу, 3 - отправятся в районы, 2 машины будут в распоряжении регистрационно-экзаменационных подразделений.





Иван Суверин

18 февраля 2020 года



