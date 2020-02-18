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Юная орловчанка стала победительницей международного фестиваля «Оптинская весна»Ученица детской школы искусств имени Кабалевского Ксения Ноздрина получила диплом лауреата II степени.
Ксении Ноздриной всего 15 лет, но она уже известная певица. В копилке ее побед больше сотни дипломов высшего достоинства. Теперь к ним прибавилась и эта весомая награда. В фестивале «Оптинская весна» принимают участие исполнители из всех стран славянского мира, в жюри - только профессионалы. В этот раз фестиваль проходил в Москве.
Конкурс состоял из трех этапов. Сначала нужно было прислать видеоролик с двумя песнями, которые конкурсант хотел бы исполнить.
Народным пением Ксения занимается больше семи лет, начинала с академического вокала. Как признается юная певица, русская песня в ее душе всегда занимала особое место, а теперь это станет еще и делом всей жизни.
Оксана Гранн
18 февраля 2020 года