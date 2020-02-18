вторник 18.02.2020 17:23:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Юная орловчанка стала победительницей международного фестиваля «Оптинская весна»

Ученица детской школы искусств имени Кабалевского Ксения Ноздрина получила диплом лауреата II степени.


Ксении Ноздриной всего 15 лет, но она уже известная певица. В копилке ее побед больше сотни дипломов высшего достоинства. Теперь к ним прибавилась и эта весомая награда. В фестивале «Оптинская весна» принимают участие исполнители из всех стран славянского мира, в жюри - только профессионалы. В этот раз фестиваль проходил в Москве.

Конкурс состоял из трех этапов. Сначала нужно было прислать видеоролик с двумя песнями, которые конкурсант хотел бы исполнить.

Народным пением Ксения занимается больше семи лет, начинала с академического вокала. Как признается юная певица, русская песня в ее душе всегда занимала особое место, а теперь это станет еще и делом всей жизни.


Оксана Гранн
18 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.