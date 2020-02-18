Юная орловчанка стала победительницей международного фестиваля «Оптинская весна» Ученица детской школы искусств имени Кабалевского Ксения Ноздрина получила диплом лауреата II степени.





Ксении Ноздриной всего 15 лет, но она уже известная певица. В копилке ее побед больше сотни дипломов высшего достоинства. Теперь к ним прибавилась и эта весомая награда. В фестивале «Оптинская весна» принимают участие исполнители из всех стран славянского мира, в жюри - только профессионалы. В этот раз фестиваль проходил в Москве.



Конкурс состоял из трех этапов. Сначала нужно было прислать видеоролик с двумя песнями, которые конкурсант хотел бы исполнить.



Народным пением Ксения занимается больше семи лет, начинала с академического вокала. Как признается юная певица, русская песня в ее душе всегда занимала особое место, а теперь это станет еще и делом всей жизни.





Оксана Гранн

18 февраля 2020 года



