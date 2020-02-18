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В Ливнах провели тренировку МЧС

Местная служба гражданской обороны тренировала навыки преодоления опасных природных явлений. В учениях были задействованы все экстренные и аварийные службы района.


Причиной экстренного оповещения в Ливнах, согласно замыслу учений, стала аномально теплая погода, которая принесла с собой шквалистый ветер и проливные дожди.

Местной комиссии по ЧС определить наиболее вероятные риски оказалось несложно. Привести в действие все необходимые механизмы районного звена гражданской обороны - такова первичная задача местной КЧС.

Готовность привлекаемых к учениям формирований проверяется на смотре. Туда, как отметили в МЧС, некоторые явились, вооружившись одними лишь добрыми намерениями, без самого необходимого снаряжения. Зато водные спасатели Ливен не только готовы противопоставить стихии все положенное по штату оборудование, но и трудиться могут 24 часа в сутки.

Согласно первой вводной учений, проливные дожди повлекли разлив реки Сосна с подтоплением жилых домов и низководных мостов. Спасение пострадавших и оказание им медпомощи, отселение местных жителей с доставкой их в пункты временного размещения - все этапы спасательной операции прорабатывались скрупулезно. Учли даже защиту опустевших домов от мародеров.

На втором этапе участникам тренировки пришлось преодолевать другие последствия непогоды. Налетевший на город шквалистый ветер повалил деревья, нарушил линии электропередач и газовые сети. По итогам учений районное звено ГО признано готовым к действиям по предназначению.


Иван Суверин
18 февраля 2020 года
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