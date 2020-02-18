Собака корреспондента «Вести. Орел» была найдена расстрелянной Инцидент произошел накануне в Орле в районе Наугорского шоссе.





Как рассказала Эва Стасюлевич, пару дней назад Тишка сбежал. Его искали все выходные. Нашли накануне - с четырьмя пулями в теле, две из которых попали в позвоночник. Тишку пытались спасти ветеринары, но, к сожалению, им этого не удалось. Стреляли из очень мощной пневматики.



Это не первый раз, когда в собаку стреляли. Эва познакомилась с ней в клинике, куда собака попала именно со стреляными ранами. Тогда, год назад, Тишку удалось спасти.



На своей странице в соцсети Эва Стасюлевич разместила пост, в котором просит очевидцев откликнуться:



«Прошу помощи и репоста. Вчера на Наугорке, ближе к университету, расстреляли домашнюю собаку. Если кто-то что-то видел, поделитесь информацией... Сегодня собаки, завтра люди...».



Полиция уже начала расследование по заявлению хозяйки.







Орловское Информбюро

18 февраля 2020 года



