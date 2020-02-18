Карантин в орловских школах могут продлить Сейчас на карантине находятся все образовательные учреждения областного центра.





Предварительная дата окончания карантина – 20 февраля. К этому дню сотрудники Роспотребнадзора соберут по медицинским учреждениям общую статистику заболеваемости детей ОРВИ. Если процент всё ещё останется на высоком уровне, карантин будет продлен, сообщили в городской администрации.





Орловское Информбюро

18 февраля 2020 года



