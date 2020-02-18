В Орле в этом году отремонтируют 65 дворовых территорий Планы обсуждались сегодня на совещании в областной администрации.





Списки уже утверждены, дизайн-проекты и сметная документация прошли все экспертизы. Накануне документы были переданы в казначейство для проверки сроков размещения торгов. Она займёт 2-3 дня. Сразу после этого начнутся сами торги, где определятся подрядчики строительных работ. Рассчитаются с ними только после сдачи объектов. Закончить строители должны будут до 1 сентября. Глава областного центра поручил проверить дворы, которые ремонтировались в прошлые годы, и в случае обнаружения дефектов – устранить их в рамках гарантийных обязательств.





Антон Киселёв

18 февраля 2020 года



