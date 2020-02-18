В Сосковском районе начался подъём бомбардировщика, сбитого в 1943 году Уже найдены обломки хвостовой части и нижний капот двигателя.





Это бомбардировщик ПЕ-2 128-го бомбардировочного полка 241-й бомбардировочной дивизии. Уже известно, что самолет был сбит в 5:40 утра 5 августа 1943 года. Экипаж, находившийся в самолет, погиб. Фамилии летчиков установлены, информация находится на стадии подтверждения.









Эва Стасюлевич

18 февраля 2020 года



