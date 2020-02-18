В Троснянском районе при ДТП пострадали люди Сообщение об аварии поступило в девять часов утра.





ДТП произошло на 450 километре автодороги М 2 «Крым». Там столкнулись автомобили «Шкода Октавия» и «Рено Кангу».



По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на встречку, где столкнулся с «Рено». Один человек погиб, трое пострадали - дети.





Орловское Информбюро

18 февраля 2020 года



