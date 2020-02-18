Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- За партами - мамы и папы. Родители будущих выпускников сдают ЕГЭ по истории. Кто еще решил проверить свои знания по этому предмету?



- В планах по капремонту - 190 домов и 200 крыш. Что может помешать? На профильном комитете облсовета обсудили возможности Фонда капитального ремонта.



- Талант юной орловской певицы высоко оценили на международном фестивале «Оптинская весна».



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Вести-Орёл

18 февраля 2020 года



