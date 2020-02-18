Улица Высоковольтная в Орле будет закрыта для проезда «Орёлводоканал» приступил ко второму этапу строительства водовода от Лужковского до центрального на Кромском шоссе.





В связи с монтажными работами строители более чем на месяц закроют для проезда авто улицу Высоковольтная.



Вопрос сегодня рассматривали на совещании в администрации Орла. Рабочим нужно проложить больше 700 метров труб со сложным элементом - зигзагом. Провести эти работы без закрытия движения по Высоковольтной невозможно. Проехать по улице нельзя будет со 2 марта по 10 апреля. Соответствующие информационные щиты появятся на дороге в ближайшие дни.





Антон Киселёв

18 февраля 2020 года



