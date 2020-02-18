Орловский перевозчик, обслуживающий маршрут №26, попал под угрозу расторжения контракта Управление городского хозяйства и транспорта администрации Орла совместно с Госавтоинспекцией провели комплексные проверки транспортного обслуживания населения.





Проверки прошли в минувшие выходные. В центре внимания оказался маршрут №26 «ул. Часовая – санаторий «Лесной». Его график работы нередко вызывает нарекания у жителей. В результате рейда выяснилось, что из 12 автобусов в выходные в рейс выходили только шесть. На основании проверки перевозчику направлена претензия, сообщает сайт городской администрации.



Проверки будут продолжаться. На этой неделе администрацией Орла запланированы две выездные проверки. Также в рейд выйдет «Губернаторский контроль». Перевозчиков проверят на предмет соответствия работы требованиям муниципальных контрактов, а именно – сколько автобусов работает в вечернее время и выходные дни, соблюдаются ли правила дорожного движения. Глава администрации города Александр Муромский поручил не оставлять без внимания и санитарное состояние подвижного состава.



При составлении графика проверок учитываются обращения жителей, которые поступают через Интернет-приемную на официальном сайте администрации города, в Единую дежурно-диспетчерскую службу, на социальные сети.





Орловское Информбюро

18 февраля 2020 года



