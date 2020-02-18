Ветеранам Залегощенского района вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» Награды получили житель деревни Алёшня Михаил Васильевич Калиничев и уроженка деревни Кочеты Вера Емельяновна Климкина.





Михаил Васильевич Калиничев был призван в Красную Армию в 1943 году. Воевал на 2-м Белорусском фронте. Освобождал Орёл, а также Белоруссию и Польшу. Победу фронтовик встретил в гомельском госпитале. Михаил Васильевич награждён орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени.



Вера Емельяновна Климкина ушла на фронт в 1942 году, до конца войны она была телефонисткой. При освобождении Брестской области награждена медалью «За отвагу», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

18 февраля 2020 года



