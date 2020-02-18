Сегодня на карантин ушли школы в районах Орловской области Карантин вводится в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ.





Ограничительные мероприятия введены по классам в восьми общеобразовательных учреждениях Ливенского, Новодеревеньковского и Орловского районов и шесть Залегощенского, Ливенского, Орловского и Урицкого районов ушли на карантин полностью.



Как сообщает сайт регионального Роспотребнадзора, с 10 по 16 февраля регистрируются случаи гриппа А (H1N1)2009 и гриппа В. Всего за этот период зарегистрирован 6671 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 58,8% от общего числа заболевших. Превышены эпидпороги заболеваемости в возрастных группах детей 3-6 лет и 7-14 лет, в возрастной группе 15 лет и старше.



Уровень госпитализации по поводу ОРВИ остается низким и составляет 2,3% от числа обратившихся за медицинской помощью.





Орловское Информбюро

18 февраля 2020 года



