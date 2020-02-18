вторник 18.02.2020 17:24:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловские родители узнают свои результаты по истории через семь дней

Сегодня в Орле ЕГЭ сдавали родители будущих выпускников. Прежде чем сесть за парты, им пришлось полностью пройти всю процедуру допуска к экзамену - и проверку на металлодетекторе, и заполнение необходимых документов. Чтобы не было шанса списать - сдали телефоны. Вместе с родителями тестирование прошли и члены регионального правительства.


Свои знания родители в Орловской области проверяют уже в четвертый раз. Сдать экзамен в этом году в регионе можно было на 28 площадках. В 2019 году отвечали на вопросы по русскому, в этот раз - по истории. Нужно было выполнить одиннадцать заданий, девять из них - с выбором краткого ответа и два задания с развернутым ответом. На выполнение экзаменационной работы отвели 30 минут.

Проверили свои знания истории первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем и руководитель департамента образования Татьяна Крымова. Обе в школьном аттестате имеют пятерки по этому предмету.

Валентина Нордстрем, первый зампред правительства Орловской области: «Если чего-то я и не вспомнила, это хороший повод открыть еще раз учебник. И мне хотелось бы узнать, потому что я дочь историка».

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Если будет неудовлетворительная оценка, то это стимул для дальнейшего изучения истории, для саморазвития. Но сегодняшняя процедура это не только проверка знаний, это возможность для родителей узнать, как проходит ЕГЭ».

Уже в ближайшие семь дней все, кто решил пройти тесты, узнают свою оценку. Результаты экзамена будут отправлены им на электронную почту.


Юлия Опанасюк
18 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.