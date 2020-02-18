Орловские родители узнают свои результаты по истории через семь дней Сегодня в Орле ЕГЭ сдавали родители будущих выпускников. Прежде чем сесть за парты, им пришлось полностью пройти всю процедуру допуска к экзамену - и проверку на металлодетекторе, и заполнение необходимых документов. Чтобы не было шанса списать - сдали телефоны. Вместе с родителями тестирование прошли и члены регионального правительства.





Свои знания родители в Орловской области проверяют уже в четвертый раз. Сдать экзамен в этом году в регионе можно было на 28 площадках. В 2019 году отвечали на вопросы по русскому, в этот раз - по истории. Нужно было выполнить одиннадцать заданий, девять из них - с выбором краткого ответа и два задания с развернутым ответом. На выполнение экзаменационной работы отвели 30 минут.



Проверили свои знания истории первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем и руководитель департамента образования Татьяна Крымова. Обе в школьном аттестате имеют пятерки по этому предмету.



Валентина Нордстрем, первый зампред правительства Орловской области: «Если чего-то я и не вспомнила, это хороший повод открыть еще раз учебник. И мне хотелось бы узнать, потому что я дочь историка».

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Если будет неудовлетворительная оценка, то это стимул для дальнейшего изучения истории, для саморазвития. Но сегодняшняя процедура это не только проверка знаний, это возможность для родителей узнать, как проходит ЕГЭ».

Уже в ближайшие семь дней все, кто решил пройти тесты, узнают свою оценку. Результаты экзамена будут отправлены им на электронную почту.





Юлия Опанасюк

18 февраля 2020 года



