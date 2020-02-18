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В отношении двух должностных лиц муниципальных предприятий Орла возбуждено уголовное дело коррупционной направленности

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Александра Фролова и руководителя торгового комплекса МУП «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» Александра Арбузова.


В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщает сайт регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 17 февраля 2020 года Фролов, находясь на Наугорском кладбище города Орла, получил от местной жительницы взятку в сумме 20 тысяч рублей за предоставление участка для захоронения.

В этот же день Арбузов, находясь на Наугорском кладбище города Орла, получил от местной жительницы взятку в сумме 50 тысяч рублей, для последующей передачи Фролову, который должен был предоставить участок для захоронения.

17 февраля 2020 года подозреваемые с поличным были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время в отношении подозреваемых рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.


Орловское Информбюро
18 февраля 2020 года
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