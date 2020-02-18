Экспертиза определит, из какого оружия убили собаку Тишку В Орле расстреляли собаку. Происшествие взволновало горожан. Инцидент произошел в районе Наугорского шоссе.





Пострадал питомец нашей коллеги Эвы Стасюлевич. Пес Тишка пару дней назад убежал из дома, его активно искали. Обнаружили раненым - с четырьмя пулями в теле, две из которых попали в позвоночник. Ветеринары пытались спасти собаку, но им это не удалось. Эва Стасюлевич написала заявление в полицию. По ее словам, сейчас труп собаки находится на экспертизе. Будет произведено вскрытие, которое покажет, из какого оружия стреляли. Мы обращаемся к жителям города с просьбой - если вы что-то видели и знаете о происшествии, - сообщите. Сведения можно прислать на почту ГТРК «Орел» info@ogtrk.ru





Орловское Информбюро

18 февраля 2020 года



