Место падения самолета в Сосковском районе искали в течение двух лет Сегодня начали подъем бомбардировщика ПЕ-2. Судя по архивным сведениям, он был сбит ранним утром 5 августа 1943 года.





Обнаруженный ПЕ-2, по предварительным расчетам, находится на глубине от 4,5 до 11 метров. Размер воронки 12 на 14 метров. Почва - болотистая. Сегодня здесь работал экскаватор с минимальным давлением на грунт и мощная мотопомпа. И уже сегодня утром были обнаружены обломки фюзеляжа и нижний люк двигателя. Истории поиска самолетов в этом районе уже более двух лет. Начинали на голом энтузиазме. Сначала это была архивная работа, опрос местных жителей и только потом экспедиции. Щупали землю в разных квадратах, ошибаясь и в местах, и в своих расчетах. Предполагаемый бомбардировщик ПЕ-2 принадлежал 16-й воздушной армии, 3-му бомбардировочному корпусу, 128-му полку, 241-й дивизии. Есть несколько версий того, как мог погибнуть этот самолет, но пока все факты до конца не установлены, говорить об этом рано, как и о фамилиях летчиков. Эта поисковая операция стала редким случаем слаженного взаимодействия самых разных структур. От поисковиков и местной администрации до крупных предприятий и военных. Работы и у техники и у людей здесь не на один день. Ковш экскаватора снимает два-три мешающих метра земли и снова цепляет фрагменты корпуса. Приборы показывают, что рядом и двигатели, на которых те самые заветные цифры, которые, надеемся, откроют нам еще одну тайну времен войны. Имена фашистских летчиков, которые сидели за штурвалами фокке-вульфов и сбили наш бомбардировщик, уже известны. Это Хорст Хаас и Берхард Хессель. Имена тех, кто 77 лет пролежал вместе со своим самолетом, тоже установлены, они будут озвучены буквально через несколько дней, и на этом в хронике пикирующего бомбардировщика будет поставлена точка.





Эва Стасюлевич

18 февраля 2020 года



