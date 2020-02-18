В Орле к сносу готовы 18 домов Жителей расселили, и здания можно демонтировать.





Постановления по сносу восьми домов уже имеется. Согласно подсчетам управления коммунального хозяйства, стоимость работ составляет больше 5 миллионов рублей. Еще 6 миллионов потребуется на демонтаж оставшихся 10 домов из списка. По ним документы в разработке.





Мария Семак

18 февраля 2020 года



