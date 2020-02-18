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В объединённом литературном музее Ивана Тургенева стартовали Солженицынские дни

С завсегдатаями музея - членами клуба «Орловский библиофил» встретились сотрудники столичного Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына.


Гости провели для орловцев семинар, в ходе которого рассказали о жизни писателя, его творчестве и боевом пути во время Великой Отечественной войны. Имя Александра Солженицына тесно связано с историей Орловщины - он один из освободителей нашего края. Здесь, будучи ещё лейтенантом, он был награждён орденом Отечественной войны I степени. А 5 августа, как пообещали гости из столицы, они вместе с орловскими краеведами организуют выставку, на которой можно будет больше узнать о тех событиях. 
 
Галина Тюрина, заведующая отделом Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына (г. Москва): «Мы очень надеемся, что и здесь, в Орле, нам удастся организовать совместно с Тургеневским музеем что-то, посвящённое Солженицыну и его мужественным однополчанам, которым он посвятил несколько своих произведений».



Антон Киселёв
18 февраля 2020 года
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