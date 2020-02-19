Сегодня жители Мценска смогут поучаствовать в формировании будущего своего города

Во Дворце культуры пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2023 году.

Принять участие в голосовании могут граждане, достигшие 14-ти лет. Участок будет работать с 8:00 до 18:00.

В бюллетене три объекта: это парк культуры (продолжение реконструкции), обновление площади по улице Мира и подготовка документации на реконструкцию сквера по улице Катукова.

Территория, набравшая больше всего голосов, и войдет в программу «Благоустройство городской среды» в 2023 году.