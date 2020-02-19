Сегодня в Орле пройдет финал литературного конкурса «Самый внимательный читатель» В этом году конкурс посвящен Ивану Бунину и его произведениям.





Участникам предстоит дать письменные ответы на предложенные вопросы по произведениям «Жизнь Арсеньева», «Суходол», «Деревня». Тест состоит из двух вариантов по 40 вопросов. Победителя определят по наивысшему количеству набранных баллов.





Мария Семак

19 февраля 2020 года



