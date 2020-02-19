Сегодня в Орле пройдут очередные игры в рамках студенческой суперлиги баскетбола Турнир пройдет в спорткомплексе на улице Скворцова.





Сегодня встречаются женские команды Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма и Уральского экономического госуниверситета. Завтра, 20 февраля, орловчанки сыграют с соперницами из Поволжья. Начало матчей в 14 и 13 часов соответственно.





Мария Семак

19 февраля 2020 года



