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В эфире ГТРК «Орел» зазвучит «Голос фронта»

Это один из проектов масштабной акции «75 мгновений Победы», которую в преддверии великой даты на телевидении и радио запустила ГТРК «Орёл».


Сводки от советского информбюро, сообщающие информацию о предпобедных действиях наших войск в 1945 году, ежедневно будут звучать в эфире.

Как раз с февраля 1945-го по радио начали доноситься победные весточки. И ежедневно в эфире ГТРК "Орёл" в течение 75 дней, вплоть до 9 мая, их будут передавать не только корреспонденты и ведущие, но и те, кто обычно остается за кадром. Каждый добавит собственные переживания и факты из истории своей семьи.

Режиссер Александр Семенов решил озвучить сводку с фронта именно за 23 февраля не случайно.
Александр Семёнов, режиссер ГТРК «Орёл»: «Именно в этот день был освобожден город Познань. Мой отец был в составе 1-го Белорусского фронта и был тяжело ранен во время уличных боев, которые проходили в этом городе. Он не любил рассказывать о войне. Война всегда для него была болью». 



Татьяна Тимохина
19 февраля 2020 года
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