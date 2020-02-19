В эфире ГТРК «Орел» зазвучит «Голос фронта» Это один из проектов масштабной акции «75 мгновений Победы», которую в преддверии великой даты на телевидении и радио запустила ГТРК «Орёл».





Сводки от советского информбюро, сообщающие информацию о предпобедных действиях наших войск в 1945 году, ежедневно будут звучать в эфире.



Как раз с февраля 1945-го по радио начали доноситься победные весточки. И ежедневно в эфире ГТРК "Орёл" в течение 75 дней, вплоть до 9 мая, их будут передавать не только корреспонденты и ведущие, но и те, кто обычно остается за кадром. Каждый добавит собственные переживания и факты из истории своей семьи.



Режиссер Александр Семенов решил озвучить сводку с фронта именно за 23 февраля не случайно.

Александр Семёнов, режиссер ГТРК «Орёл»: «Именно в этот день был освобожден город Познань. Мой отец был в составе 1-го Белорусского фронта и был тяжело ранен во время уличных боев, которые проходили в этом городе. Он не любил рассказывать о войне. Война всегда для него была болью».





Татьяна Тимохина

19 февраля 2020 года



