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75 лет Победы. «Диалог на равных»

В Орле стартовали мероприятия, посвященные приближающемуся юбилею Победы. О войне в цифрах и фактах говорили в ОрелГАУ.


Студенты встретились с председателем областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николаем Кутузовым.

Николай Максимович родился, когда фашисты оккупировали Кромы. Его семья с лихвой почувствовала на себе, что такое голод, страх и боль утраты.

Николай Кутузов, председателей Орловской областной всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов: «Я отношусь к категории детей войны. К сожалению, я отца не помню, он погиб 5 августа 1943 года при освобождении Кром. Мы все это пережили, и я хочу это донести до нашей молодежи - то мужество, ту стойкость нашего народа в те годы, и почему мы победили».

27 миллионов людских жизней унесла Великая Отечественная война. Цифры и факты, говорят, какой ценой эта победа досталась нашей стране.

Сегодня в Орловской области живет всего 331 ветеран Великой Отечественной. Самому молодому из них - 93 года. Память тех, кто не до жил до этого дня, студенты почтили минутой молчания.


Татьяна Тимохина
19 февраля 2020 года
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