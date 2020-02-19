В аварии в Троснянском районе погиб пассажир «Шкоды» Стали известны подробности страшного ДТП на трассе М-2 «Крым».





18 февраля в 9:10 30-летний водитель «Шкоды Октавиа» допустил выезд на полосу встречного движения в разрешенном месте, после чего произошло

столкновение со встречным транспортным средством «Рено Кангу».



В результате ДТП водитель «Шкоды» получил телесные повреждения, его пассажир погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Пострадали также водитель и пассажир «Рено Кангу». С телесными повреждениями они были госпитализированы в Троснянскую ЦРБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшими, в результате которых 3 человека получили телесные повреждения, 1 погиб.





Орловское Информбюро

19 февраля 2020 года



