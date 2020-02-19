Орловские депутаты хотят ограничить продажу «энергетиков» несовершеннолетним Вопрос обсудили в рамках работы комитета по экономической политике областного Совета.





После обсуждения было решено разработать и внести на рассмотрение проект закона об ограничении на территории Орловской области продажи вышеупомянутых напитков лицам, не достигшим возраста 18 лет, сообщает сайт Орловского облсовета.





Орловское Информбюро

19 февраля 2020 года



