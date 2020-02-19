На Орловщине 184 раза нарушали тишину В Орловской области за нарушение тишины предусмотрена административная ответственность.





С начала года орловские полицейские пресекли 184 правонарушений, связанных с нарушением тишины и покоя граждан. Протоколы об административных правонарушениях переданы на рассмотрение в административные комиссии.



Сотрудники органов внутренних дел напоминают о законе Орловской области от 5 мая 2017 года № 2102-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на территории Орловской области».



Не допускается нарушение тишины и покоя граждан:



1) с 23:00 часов до 7:00 в рабочие дни;



2) с 23:00 до 10:00 в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.



3) с 13:00 до 15:00 ежедневно.



Тишину и покой нельзя нарушать в жилых домах, квартирах, помещениях общего пользования, на придомовых территориях, в помещениях и на территориях образовательных и медицинских организаций, а также на садоводческих территориях.



К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств, громкие крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, осуществление земляных, строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных и других видов работ.





Орловское Информбюро

19 февраля 2020 года



