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Стали известны районы и города Орловщины, где школьники лучше всего знают ПДД

В Орле провели областную олимпиаду по правилам дорожного движения
В ней приняли участие 135 школьников из 41 образовательной организации региона.


Как отметили в региональном ГИБДД, участники показали высокий уровень знаний, выполнив тематические задания.

Главной целью интеллектуального состязания стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепление знаний правил дорожного движения обучающихся. Конкурсанты выполняли задания, касающиеся прав и обязанностей участников дорожного движения, правил движения для водителей, пешеходов, велосипедистов, правил проезда перекрестков, видов дорожных знаков и разметки.

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки школьников из Должанского, Кромского, Хотынецкого районов, а также городов Орёл и Мценск. Победителям вручили грамоты, а также памятные подарки и медали, предоставленные Управлением ГИБДД областного УМВД и региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
19 февраля 2020 года
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