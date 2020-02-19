Стали известны районы и города Орловщины, где школьники лучше всего знают ПДД В Орле провели областную олимпиаду по правилам дорожного движения

В ней приняли участие 135 школьников из 41 образовательной организации региона.





Как отметили в региональном ГИБДД, участники показали высокий уровень знаний, выполнив тематические задания.



Главной целью интеллектуального состязания стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепление знаний правил дорожного движения обучающихся. Конкурсанты выполняли задания, касающиеся прав и обязанностей участников дорожного движения, правил движения для водителей, пешеходов, велосипедистов, правил проезда перекрестков, видов дорожных знаков и разметки.



Члены жюри отметили высокий уровень подготовки школьников из Должанского, Кромского, Хотынецкого районов, а также городов Орёл и Мценск. Победителям вручили грамоты, а также памятные подарки и медали, предоставленные Управлением ГИБДД областного УМВД и региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

19 февраля 2020 года



