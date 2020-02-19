Подъем самолета в Сосковском районе продолжается Предполагалось, что это ПЕ-2. Но это оказалось не так.





По найденным сегодня деталям, выяснилось, что это неопознанный пока штурмовик Ил-2. Сейчас идёт поиск деталей самолёта с сохранившимися номерами.



Николай Андреев, заведующий музеем Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС, командир поискового объединения «Огненная дуга»: «Неожиданный поворот событий. Это оказалась другая марка самолета. Не та, которую мы предполагали. Это не ПЕ-2, а штурмовик ИЛ-2».

Поисковики пока не знают, к какому полку принадлежал этот самолет и когда он погиб.



Наш корреспондент Эва Стасюлевич находится на месте событий.





Орловское Информбюро

19 февраля 2020 года



