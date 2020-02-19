Скандальное дело о взяточничестве в УКХ Орла продолжает обрастать подробностями Сегодня о своей роли в выявлении преступления рассказали в областном управлении полиции. В поле зрения оперативников подозреваемые попали давно и неслучайно.





Задолго до того, как в здание управления коммунальным хозяйством Орла прибыл полицейский спецназ, и там начались задержания и обыски, пристальный интерес к подозреваемым проявили оперативники БЭП.



Сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД поступила оперативная информация о том, что представитель муниципальной организации злоупотребляет служебным положением и получает незаконное денежное вознаграждение от родственников умерших за выделение мест под захоронение, в том числе на закрытых кладбищах города Орла. Также оперативники располагали сведениями, что чиновник получает взятки как лично, так и через посредников. В ходе проверки данная информация подтвердилась.



Вместе с полицейскими к месту преступления прибыла следственная группа регионального СК. Фигурантами уголовного дела стали начальник отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений УКХ Александр Фролов и руководитель торгового центра МУП «Ритуально-обрядовые услуги» Александр Арбузов.



По данным следствия, 17 февраля 2020 года Фролов, находясь на Наугорском кладбище города Орла, получил от местной жительницы взятку в сумме 20 тысяч рублей за предоставление участка для захоронения. В этот же день Арбузов, находясь на Наугорском кладбище, получил от местной жительницы взятку в сумме 50 тысяч рублей для последующей передачи Фролову, который должен был предоставить участок для захоронения. 17 февраля 2020 года подозреваемые с поличным были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.



Нечисты на руку в буквальном смысле - такие выводы сделали криминалисты в отношении подозреваемых. Купюры, полученные в качестве взятки, были помечены специальным составом, который виден только в «правильном» свете прибора МИКС-450. Он используется следователями и криминалистами для поиска следов биологического происхождения.



Светящийся состав нашли и на дверце Порше Кайена, принадлежащего Фролову. Неплохой автомобиль для клерка с окладом в 20 тысяч, отметили следователи. Как говорят правоохранители, похоронное дело на Орловщине - одна из самых криминализованных сфер. По аналогичным обвинениям в управлении коммунальным хозяйством уже не раз проводились аресты. Обвинения в разное время предъявлялись начальнику отдела инвентаризации захоронений УКХ Эдуарду Троцюку, а также поочередно руководившей МУП РОУ и УКХ Екатерине Стрелец. И каждый раз речь шла о внушительных взятках.





Иван Суверин

19 февраля 2020 года



