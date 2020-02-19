В Орле возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере Одна из орловских организаций не заплатила налог на прибыль, сумма которой более 25 миллионов рублей.





По данным следствия, организация уклонялась от обязательств в течение нескольких лет - с 2014 по 2016 год. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.





Мария Семак

19 февраля 2020 года



