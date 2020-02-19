В Орле планируют создать Жилищное управление Это один из проектов программы «Эффективный регион».





Предполагается, что новое структурное подразделение возьмёт на себя полномочия по управлению муниципальным жилищным фондом и обеспечению населения жильём, а также значительно упростит диалог с заявителями.



Создание Жилищного управления требует утверждения Орловского горсовета. Вопрос рассмотрят на февральской или мартовской сессии, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

19 февраля 2020 года



