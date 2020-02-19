В Орле росгвардейцы обнаружили 4-летнего ребенка без родителей Инцидент произошел минувшим вечером в Железнодорожном районе города Орла.





Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования маршрута обратили внимание на маленькую девочку, стоящую неподалеку от остановки общественного транспорта «Гипсовый комбинат» без взрослых людей.



Стражи правопорядка попытались узнать фамилию, адрес, но ребенок был слишком испуган и не смог ответить на вопросы. Росгвардейцы посадили девочку в автомобиль, чтобы она не замерзла, и занялись поиском родственников малышки на близлежащей территории. К поискам подключились сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Совместными усилиями личности родителей были установлены. В настоящее время проводится проверка по данному факту.





Орловское Информбюро

19 февраля 2020 года



