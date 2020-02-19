Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Подробности громкого коррупционного скандала. Иван Суверин восстановил криминальную хронологию похоронного дела в УКХ.



- Переполненная «санитарная зона». «Битва за чистоту» в одном из орловских дворов длится не первый месяц. Почему проблема не решается?



- Под угрозой расторжения: перевозчик, обслуживающий 26-й маршрут в Орле может остаться без контракта. О причинах - в нашей программе.



- О тех, кто ковал Победу. В нашем эфире зазвучит «Голос фронта». Те самые сводки о продвижении советских войск, которые так ждали во время войны. Мы приглашаем орловцев принять участие в памятной акции.



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Вести-Орёл

19 февраля 2020 года



