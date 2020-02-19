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В Орле обсудили возможность применения биотехнологий в сельском хозяйстве

О том, как уйти от химической зависимости при выращивании сельхозкультур, говорили сегодня на семинаре в ОрелГАУ.


Главная тема семинара - биологизация агропроизводства как фактор улучшения качества жизни населения. Обменяться мнениями, наработками, поделиться результатами использования биопрепаратов собрались ученые и практики, производители органической сельхозпродукции и руководители агропредприятий.

Сергей Коршунов, председатель «Союза органического земледелия» (г. Москва): «Абсолютно актуально, потому что природоподобные технологии, а биологизация относится именно к ним, сегодня дают возможность произвести более качественный сельскохозяйственный продукт, более здоровый сельскохозяйственный продукт, чем работа с химией. Не все еще понимают, что это такое, не все умеют работать с биопрепаратами, с биоудобрениями, а все-таки принцип работы с ними отличается от принципов работы с химическими средствами».

Биотехнологии, о которых шла речь на семинаре, позволяют не только эффективно бороться с вредителями и сорняками без экологического ущерба, но и запускать в почве естественные механизмы защиты и очищения. Это восстанавливает ее плодородие и позволяет производить полностью безопасную продукцию.

Татьяна Гуляева, врио ректора ОрёлГАУ им. Парахина: «Сейчас сельское хозяйство это технологически модернизированная отрасль, в которой не только надо посеять, убрать, следить за посевами, нужно учитывать все факторы, которые влияют на урожайность, и при помощи биометода ликвидировать вот эти отрицательные последствия».

Сегодня все чаще агропризводители смотрят в сторону комплексной биотехнологии возделывания сельхозкультур. Отечественные разработчики уже предлагают широкую линейку препаратов практически для всех климатических зон. И одной из ключевых тем семинара были особенности и результаты применения именно российских средств биологизации.


Оксана Гранн
19 февраля 2020 года
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