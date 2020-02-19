Орловская область закупит 12 единиц дорожной техники Конкурсные процедуры уже проведены.





Планируют приобрести трактор, тягач, битумощебнераспределитель, две косилки, фрезу, кран, КДМ, экскаватор, рециклер и два автогудронатора. На закупку техники предусмотрено 35 млн рублей.



Регистрацию техники и ее ввод в эксплуатацию необходимо завершить до 30 апреля текущего года, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

19 февраля 2020 года



