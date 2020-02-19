В Орловской области поисковики обнаружили штурмовик ИЛ-2

В Сосковском районе продолжается поисковая экспедиция по подъему советского самолета, сбитого во время Великой Отечественной войны. По информации, полученной из архивов и от местных жителей, поисковики рассчитывали обнаружить возле деревни Звягинцево один из пропавших без вести 5 августа 1943 года бомбардировщиков ПЕ-2. Но буквально к вечеру первого дня раскопок они обнаружили, что поднимают совершенно иную машину, о которой ничего не знали.

В подъеме самолета принимают участие представители пяти поисковых отрядов. Посменно работают 45 человек. Адский труд на пронизывающем зимнем ветру, по колено в глине мало кого смущает - все люди закаленные. Новые находки ошеломили поисковиков, пусть и не случайно, но они обнаружили штурмовик ИЛ-2, хотя рассчитывали найти «пешку» - так называли бомбардировщики ПЕ-2.

Николай Андреев, командир поискового объединения «Огненная дуга», заведующий музеем Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС: «Для нас это полнейшая неожиданность - мы нашли пропавший без вести самолет. Пока неизвестно, какого полка. И однозначно это самолет ИЛ-2».

Понять, что это именно «черная смерть» (так называли ИЛ-2 фашисты), поисковикам помогли части вооружения самолета, присущие только этой модели. Сейчас поисковики пытаются добраться до кабины, но их самое большое теперь желание - никого там не обнаружить. Есть надежда, что летчики могли покинуть борт. Самое главное сейчас найти детали корпуса или двигателя с нумерацией. Поиск осложняется большим подъемом грунтовых вод.

Все вооружение самолета, которое будет обнаружено, поисковики передадут военному комиссару района. По предварительной информации, детали обнаруженного самолета распределятся по школьным музеям. Главная ценность, которая пока в земле, конечно, имена и фамилии членов экипажа.

Ил-2 стал самой массовой по производству моделью и самой выносливой воздушной рабочей силой. Всего было выпущено около 35 тысяч таких штурмовиков.

Известно, что в границах нынешней Орловской области в земле покоятся еще 6 тысяч 200 самолетов. Со времен окончания войны обнаружены и подняты всего 800. Здесь, на Орловщине погибло 2 938 советских летчиков.

Несмотря на то, что поисковики обнаружили не тот самолет, который предполагали найти изначально, они уверены, что два ПЕ-2 находятся где-то рядом, в радиусе трех-пяти километров.