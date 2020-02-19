20 орловских подростков сегодня получили главный документ

В торжественной обстановке в военно-историческом музее паспорта вручили тем, кто особенно отличился в учебе.

Торжественное вручение состоялось в преддверии Дня защитника Отечества. И выступая с напутственным словом, представители власти и ветераны органов внутренних дел еще раз напомнили ребятам, что с получением паспорта, у них не только появятся новые возможности, но и возрастает ответственность за свои поступки.

Паспорт не просто удостоверение личности. Этот документ 14 летнему человеку дает право - трудоустраиваться, проводить сделки, оформлять регистрацию и жить отдельно от родителей (конечно, если они с этим согласны), а также с 14 лет подростки могут самостоятельно открывать вклады в банке и без сопровождения ездить на поездах и самолетах по России. Вместе с паспортами ребятам вручили Книги памяти и основной учредительный документ нашей страны - Конституцию Российской Федерации.