Сегодня орловские 11-классники будут сдавать пробный ЕГЭ по биологии и письменному английскому

Сегодняшняя апробация начинает серию тренировочных экзаменов для отработки организационных и технологических процедур ЕГЭ. Это возможность для выпускников пройти все этапы: от рамки металлодетектора до бланков с заданиями. Как сообщили в региональном центре оценки качества образования, в этом году во всех пунктах проведения ЕГЭ материалы будут печататься на месте. Бланки с ответами - сканироваться там же. Это позволит повысить прозрачность и объективность проведения итоговой аттестации.





Мария Семак

20 февраля 2020 года



