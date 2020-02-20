Орловские инспекторы выявляют нарушение правил перевозки детей в автомобиле Уже составлено несколько административных протоколов.





Родители-водители устанавливают детские удерживающие устройства, но не всегда правильно используют ремни безопасности. В некоторых случаях дети и вовсе не были пристегнуты, где-то ремни были перекручены или ослаблены. Также выявлено несколько фактов несоответствия размеров кресла весу и росту ребенка. Госавтоинспекторы напоминают: в случае ДТП детское автокресло на 80% снижает последствия аварии.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Мария Семак

20 февраля 2020 года



