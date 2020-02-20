22 февраля 90-летие отметит выдающийся селекционер, академик Евгений Седов

Сегодня в библиотеке имени Бунина Евгений Николаевич расскажет о своей работе.

Евгению Седову было присвоено звание «Международный человек тысячелетия», он включён в число двух тысяч выдающихся интеллектуалов 20 века.

Евгений Седов создал больше 45 новых сортов яблок и 20 сортов груш. А специально к 50-летию нашей телерадиокомпании вывел новый сорт яблок «Звезда эфира».

Сегодня в Бунинке Евгений Николаевич расскажет о своей селекционной работе, которой он занимается 65 лет. Там же откроется выставка литературы «Сад академика Седова».



Начало мероприятия в 11 часов.