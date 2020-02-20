Сегодня на Орловщине стартует конкурс «Моя бабушка – волонтёр» Организаторы решили доказать, что возраст - это состояние души, а не цифры в паспорте.









Заявки на участие принимаются до 2 марта по адресу: г. Орёл, пл. Каменского, 1, ауд. 318 или по электронной почте К участию приглашаются добровольцы «серебряного» возраста. Конкурс пройдет в два этапа. На заочном необходимо будет пройти обучение на интернет-платформе Добро.университет . Затем выдается сертификат. Его надо прикрепить к заявке.Заявки на участие принимаютсяпо адресу:или по электронной почте rcsv57@mail.ru Во втором этапе нужно будет представить «визитку», решить задачи по основам волонтерской деятельности и показать сценическое мастерство.





Мария Семак

20 февраля 2020 года



