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Сегодня на Орловщине стартует конкурс «Моя бабушка – волонтёр»Организаторы решили доказать, что возраст - это состояние души, а не цифры в паспорте.
К участию приглашаются добровольцы «серебряного» возраста. Конкурс пройдет в два этапа. На заочном необходимо будет пройти обучение на интернет-платформе Добро.университет
. Затем выдается сертификат. Его надо прикрепить к заявке.
Заявки на участие принимаются до 2 марта
по адресу: г. Орёл, пл. Каменского, 1, ауд. 318
или по электронной почте rcsv57@mail.ru
.
Во втором этапе нужно будет представить «визитку», решить задачи по основам волонтерской деятельности и показать сценическое мастерство.
Мария Семак
20 февраля 2020 года